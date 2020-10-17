Çeşnigir Kanyonu'nun doğa güzellikleri objektiflere yansıdı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Köprü köyde yüzyıllardır tarihe ışık tutan Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu'ndaki eşsiz doğa manzarası ziyaretçilerini cezbediyor. Kızılırmak nehrinde yer alan kanyondaki suya yansıyan görüntüler objektiflere böyle yansıdı. Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılan tarihi alanda ziyaretçilerin birçoğu seyir teraslarında ve köprüde hatıra fotoğrafı çekerken bazıları da tekne turu yaparak günün keyfini çıkartıyor.

Hitit dönemine ait sur duvarları, Frig Çağı'na ait yapı kalıntıları, Roma dönemine ait mezar ve antik yolunda yer aldığı alana ülkenin çeşitli illerinden de gelen vatandaşlar, boş vakitlerini burada değerlendiriyor.

(HA-ÖK-Y)