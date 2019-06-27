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CEV Kupası ve Challenge Kupası'ndaki Türk takımlarının rakipleri belli oldu

CEV Kupası ve Challenge Kupası'ndaki Türk takımlarının rakipleri belli oldu
CEV Kupası ve Challenge Kupası'ndaki Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Türkiye'yi 2019-2020 sezonunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası’nda temsil edecek takımların rakipleri ve programları belli oldu.

2019-2020 sezonunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda Türkiye'yi kadınlarda; Galatasaray HDI Sigorta ve Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht., erkeklerde; Arkas Spor, Galatasaray ve Maliye Piyango temsil edecek. Türk takımlarının rakipleri, Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun Lüksemburg'taki merkez ofisinde gerçekleşen kura çekiminde belli oldu. Çekilen kuralar sonucunda rakipler ve maçların programı şöyle:

Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu
Dinamo Bucuresti (Romanya) - Arkas Spor
Galatasaray - Dukla Liberec (Çekya)
Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu'nda ilk karşılaşmalar 10-12 Aralık; rövanş karşılaşmaları ise; 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar CEV Kupası 16'lı Finaller Turu
Grupa Azoty Chemik Police (Polonya) - Galatasaray HDI Sigorta
Bayanlar CEV Kupası 16'lı Finaller Turu'nda ilk karşılaşmalar 3-5 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu
K.V. Luboteni Ferizaj (Kosova) - Maliye Piyango
Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu'nda ilk karşılaşmalar 10-12 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu
Slavia EU Bratislava (Slovakya) - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.
Bayanlar CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu'nda ilk karşılaşmalar 3-5 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.  

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