Ceyhan'da ağaç kesme kavgası: 2 ölü, 4 yaralı

Olay, bugün sabah saatlerinde Küçük Elmagölü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın Savcun (37) aynı avlu içerisinde oturduğu amcası Hilmi Savcun(64) ile ağaç kesme meselesi yüzünden tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine Aydın Savcun amcası Hilmi, eşi Güldane(59) çocukları Mustafa(34), Ebru(25), Hasan Nuri(21), İnan Savcun(33)'a silahla ateş açtı. Amca Hilmi ve oğlu Mustafa Savcun olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar anne Güldane Savcun, çocukları Ebru, Hasan Nuri ve İnan Savcun ambulanslarla önce Ceyhan Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Adana'daki hastanelere sevk edildi.

Katil zanlısı Aydın Savcun, olaydan sonra jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Neriman Çelebi