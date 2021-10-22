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Ceza yememek için 'kalp hastasıyım' dedi, direnmesi fayda vermedi

Ceza yememek için 'kalp hastasıyım' dedi, direnmesi fayda vermedi
Ceza yememek için 'kalp hastasıyım' dedi, direnmesi fayda vermedi

Aydın’ın Efeler ilçesinde trafik ekiplerinin denetimine takılan bir sürücü, ceza yememek için uzun süre direndi. Emniyet kemeri takmayan sürücü ceza yememek için kalp hastası olduğunu ileri sürdü.

Ceza yememek için 'kalp hastasıyım' dedi, direnmesi fayda vermedi - Tıkla İzle

Vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanması için Aydın genelinde trafik denetimleri aralıksız devam ederken, gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarına uymayanlar ceza yemekten kaçamadı.

Bu kapsamda merkez ilçe Efeler'de gerçekleştirilen trafik denetimlerine takılan bir sürücü ise ceza yememek için her şeyi denedi. Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 09 KN 101 plakalı araç sürücüsü F.K., sağlık sorunlarını gerekçe göstererek emniyet kemeri takmadığını belirtti.

Kalp hastası olduğunu ve kemerin kendisini sıktığı için takamadığını ifade eden sürücü F.K., ceza yemekten kaçamazken, elindeki eşyalarını yere fırlatarak tepki gösterdi.

“60 araç denetlendi”

Efeler'de trafiğin yoğun olduğu çeşitli bölgelerde denetimler gerçekleştiren trafik ekipleri, yaklaşık 4 saat süren denetimlerde 60 aracı denetledi. Seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak ve motor kullanırken kask kullanmamak gibi kurallara uymadığı tespit edilen 41 araç sürücüleri ise ceza yemekten kaçamadı. Yapılan 4 saatlik denetimlerde kurallara uymayan sürücülere toplamda 10 bin 938 TL idari para cezası uygulandı.

Uğur Eser
 

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