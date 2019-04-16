Cezaevi önünde toplanan göstericilere polis müdahalesi: 16 gözaltı

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, PKK terör örgütü Abdullah Öcalan için açlık grevine giren cezaevindeki sanıklara destek amaçlı olarak bir grup cezaevi önünde toplandı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekipleri şahıslara bölgeyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Şahısların çağrılara yanıt vermemesi üzerine ekipler, gruba müdahale etti. Ekipler tarafından yapılan müdahale sonucunda aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de olduğu 16 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Hakan Öztürk

