Cezaevinden izinli çıkıp, düğünde havaya ateş açtılar: 2 gözaltı

Olay gece saatlerinde Koçyazı Mahallesinde meydan geldi. Koçyazı Mahallesi Sağlık Ocağı önünde düzenlenen sokak düğününe araçlarıyla gelen iki şahıs, alkol alarak havaya ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri 2 şahsın bulunduğu aracı ablukaya aldılar. Şahıslar alkolün verdiği etkiyle polislere mukavemet göstermeye çalışsa da ekipleri iki şahsı göz altına aldı. M.Ç ve O.G isimli şahısların ayrıca cezaevinden izinli çıktıkları belirlendi. Her iki şahsa hem genel güvenliği tehlikeye sokma hem de 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Enes Bektaş

