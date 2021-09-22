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Cezayir, hava sahasını Fas'a kapattı

Cezayir, hava sahasını Fas'a kapattı
Cezayir, hava sahasını Fas'a kapattı

Cezayir, hava sahasını Fas’a ait tüm sivil ve askeri uçaklar için kapatma kararı aldığını duyurdu.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un başkanlık ettiği Yüksek Güvenlik Kurulu toplantısında Fas'a ait tüm sivil ve askeri uçaklar için ülkenin hava sahasının kapatma kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu kararın Fas tarafından devam eden provokasyonlar ve düşmanca eylemler nedeniyle alındığı ifade edildi.

Öte yandan Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra geçtiğimiz ay düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Fas'ın düşmanca eylemleri nedeniyle diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını açıklamıştı.

Hamad Alnajjar

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