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Cezayir, Sputnik V aşısı yapılmaya hazırlanılıyor

Cezayir, Sputnik V aşısı yapılmaya hazırlanılıyor
Cezayir, Sputnik V aşısı yapılmaya hazırlanılıyor

Cezayir, Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V korona virüs aşısı için 8 bin aşılama noktası hazırladı.

Cezayir hükümeti, Rusya'nın geliştirdiği yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı Sputnik V için anlaşma imzalamıştı. Cezayir hükümeti Sputnik V ile aşılamasının başlaması için ülkenin farklı bölgelerinde 8 bin aşılama noktası kuruldu. Cezayir Korona virüs Salgınını İzleme Komitesi Sözcüsü Jamal Forar, ülkenin nüfusunun yüzde 60 ila 70'inin aşılanması planlandığı için ülke çapında büyük hazırlıklar yapıldığını duyurdu. Sputnik V'nin güvenli ve etkili bir aşı olduğuna dikkat çeken Forar, “Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V korona virüs aşısından 500 bin doz ülkeye bu ay içerisinde gelecek. Aşılar gelir gelmez aşılama kampanyasını başlatacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Cezayir'de toplam vaka sayısı 103 bin 833'e yükselirken, bugüne kadar virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 836 olarak açıklandı.

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