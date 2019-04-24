İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Cezayirli 5 milyarder tutuklandı

Cezayirli 5 milyarder tutuklandı
Cezayirli 5 milyarder tutuklandı

Cezayir’de eski Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika’ya yakın olan ve Pazartesi günü gözaltına alınan, ülkenin en zengin iş adamı Issad Rebrad dahil, 5 milyarder tutuklandı.

Cezayir'de eski Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika'nın istifasından sonra açılan yolsuzluk soruşturmasının kapsamı ülkenin en güçlü ailesine kadar ulaştı. Eski hükümetin en büyük destekçilerinden olan Kouninef ailesinden Abdelkader, Reda, Karim ve Tarek kardeşler ve ülkenin en zengin iş adamı Issad Rebrab geçici olarak tutuklandı. Mahkeme, tutuklu sanıkların kamu ihalelerinde hile, kamu görevlileriyle ticaret ve hazine arazisini gasp etme suçlarıyla yargılandığını açıkladı. 

Kouninef ailesinin, eski Devlet Başkanının kardeşi ve Baş Danışmanı Said Buteflika ile güçlü ilişkilere sahip olduğu biliniyor. 

Cezayir mahkemesi, Pazar günü eski başbakan Ahmed Uyahya ve mevcut Maliye Bakanı Muhammed Lukal'i "kamu fonlarını israf etme ve usulsüz ayrıcalık sağlama" iddiaları hakkında mahkemeye davet etmişti.  

Sarra Benali Cherif

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.