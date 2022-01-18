CHP'li belediyenin ulaşım zammını öğrenciler protesto etti

Çanakkale Belediyesi Ocak ayı meclis oturumunda şehir içi ulaşımında hem öğrenci hem de tam tarifeye zam yaptı. Buna göre, tam 3.60 TL'den 4.90 TL'ye, öğrenci 2.20'den 3 TL'ye yükselirken, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi içerisinde indi bindi ücreti ise 65 kuruştan 1 TL'ye çıkarıldı.





Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) okuyan öğrenciler, CHP'li Çanakkale Belediyesi'ne gelerek, Ocak ayı Belediye Meclisi'nde ulaşıma yapılan zamları protesto edip, zamların geri alınması için dilekçe verdi.

Grup adına açıklama yapan ÇOMÜ'lü öğrenci Simay Ada Kart, “ÇOMÜ öğrencileri olarak, ulaşıma yapılan zammın geri çekilmesi talebiyle topladığımız imzaları teslim etmek için buradayız. Üstelik şehrimizdeki ulaşım sorunu yalnızca zamlardan da ibaret değildir. Biz öğrenciler, saatlerce duraklarda bekliyor kimi zaman derslerimize, kimi zaman sınavlarımıza geç kalıyoruz. Korona virüs vaka sayılarının en yüksek olduğu illerden biri olan Çanakkale'de, ideal kapasitenin çok daha üstünde yolcu alınan otobüslerde sıkış tepiş ve sağlığımızı riske atacak koşullarda yolculuk yapıyoruz. Ücretsiz sahip olmamız gereken ulaşım hakkımızın elimizden alınması yetmiyor, bir de zamlarla karşılaşıyoruz. Ulaşıma yapılan zamlar derhal geri alınsın. Otobüs seferleri arttırılsın. Duraklarda bulunan dijital tabelalar otobüs saatlerini doğru bir biçimde görebileceğimiz şekilde onarılsın, tabela olmayan duraklara tabela eklensin. Pandemi koşulları gözetilerek gerekli önlemler alınsın” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından öğrenciler, belediye iletişim masalarına gelerek 500 öğrenciden topladıkları dilekçeleri teslim ettiler.

Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısındaki oylamada CHP'li meclis üyeleri 'evet', AK Parti'li meclis üyeleri 'hayır', İyi Parti ve MHP'li meclis üyeleri çekimser kalarak, yüzde 36'lık zam kararı oy çokluğu ile meclisten geçmişti.







Utku Yaşar Cüce

