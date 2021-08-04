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Çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı

Çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı
Çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde küçükbaş koyun ve keçilerde çiçek hastalığı görülmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı.

Simav ilçesine bağlı Küplüce köyünde koyun ve keçilerde görülen çiçek hastalığı nedeniyle Pazarlar ilçesinde 4 köye ve 8 mahalleye hayvan giriş ve çıkış yasağı uygulanıyor.

Pazarlar Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Simav İlçesi Küplüce köyünde koyun-keçi çiçek hastalığı nedeniyle Pazarlar ilçe merkezi, Örey köyü, Orhanlar köyü, Yenice köyü, Akşinik köyü ve Yakuplar Mahallesi karantina altına alınmıştır. 30 Temmuz 2021 Cuma gününden itibaren karantina altında olan köylere ve mahallelere küçükbaş hayvan girişi, çıkışı ve hayvanların merada otlatılması kinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Alım satım yapanlar hakkında idari cezai işlem uygulanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Bektaş
 

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