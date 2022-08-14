Çiftçinin tarlasında bulduğu Kurtuluş Savaşı'ndan kalma top mermisi imha edildi

Çal ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Kovan, Kocaköy Mahallesi'nde bulunan tarlasını sürmek için sabah saatlerinde yolda çıktı. Tarlasını sürmeye başlayan Kovan, traktörün arkasında bulunan pulluğun taşa takıldığını tahmin ederek aşağıya indi. Toprağı eliyle aldığında pulluğa takılan şeyi bir top mermisi olduğunu gören Kovan, büyük panik yaşadı. İlk şoku atlatan çiftçi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı.

Jandarma Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) bölgeye gönderildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) bölgeye gönderildi. Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan müşterek çalışmada, alan kontrol edilerek tarandı. PAMİT ekiplerinin top mermisi üzerinde yaptığı çalışmada, patlamamış 60 mm'lik topçu mühimmatı olduğu ve Kurtuluş Savaşı'ndan bu zamana kadar bulunduğu noktada kaldığı belirlendi. Geniş çaplı güvenlik önleminin alındığı bölgede topçu mermisi PAMİT tarafından imha edildi. Büyük toz bulutunun kapladığı ve gürültünün koptuğu bölgede, imha sorunsuz olarak gerçekleştirildi.

Yangına karşı önlem alındı

Çal Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına karşı aldığı tedbir altında gerçekleşe imha sonrası arazide soğutma çalışması yaptı. Giriş çıkışların kapatıldığı bölge, çalışmaların ardından tekrar açıldı. Toz bulutuna neden olan topçu mermisinin imhası ise havadan dron ile görüntülendi.

Eren Elyesa Polat - Murat Kocabaş - Atilla Özer

