Cihan Kolivar'ın ifadesi ortaya çıktı

Kolivar, sarf ettiği ifadeler üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde dün evinde gözaltına alındıktan sonra sabah adliyeye sevk edilmişti. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Kolivar'in emniyete verdiği ifadeler ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Cihan Kolivar, “Benim merkezi hükümetle herhangi bir sorunum yoktur. Ben 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' derken ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Ekmeğin fazla tüketilmesi halinde insanlara zarar vereceği yönündedir. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır. İfadelerim toplumca yanlış anlaşılmıştır. Sözlerimde genelleme yaptım. Bir Karadenizli olarak Türk toplumuna hakaret edecek karakterde değilim” dedi.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı programda “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir” diye ifade kullanmış, toplumun büyük kısmından tepki çekmişti. Kolivar, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Sadık Kahraman

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