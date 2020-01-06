Cildinizi kışa hazırlayın

Kışın özellikle soğuk ve rüzgârlı havalarda çok çabuk kuruyan cilt yoğun bir bakıma ihtiyaç duyuyor. Düzenli kullanılan cilt ürünlerinin yanı sıra kullanılacak temizleme ve bakım cihazları ise kış aylarında zorlanan cildinizi güzellik merkezine gitmiş gibi canlandırmaya yardımcı oluyor.

Hücrelerin daha etkin bir şekilde çalışması ve yaşlılık belirtilerinin azaltılmasında cilt bakım cihazlarının oldukça faydalı olduğunu söyleyen QNET Sağlık ve Güzellik Uzmanı Sunny Shaper;” Dokuların iyileşmesini sağlayarak yüz kaslarını güçlendiren ve derinlemesine temizlik sağlayan yüz temizleme cihazları, cilt bakımında önemli bir rol üstleniyor. Ciltteki bakteri tezahürünü azaltıp sivilceye yatkınlığını hafifleterek sağlıklı bir görünüme kavuşmanızı sağlar” dedi.

Yaşlanma belirtilerine veda

Cilt bakım cihazlarının, hücrelerin yaşlanma nedeniyle kaybolan orijinal karakteristiklerini geri kazanmasına yardımcı olduğunu vurgulayan Sunny Shaper; “Physio Radiance gibi cildin kendi kendini yenileme ve onarma yeteneğinden esinlenerek oluşturulan ürünler aynı zamanda ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltarak yaşlanma belirtilerini geciktiriyor. Açık gözeneklerin durumunu iyileştiren cihaz, cilt dokusunu düzenleyerek cildi gençleştiriyor, yüz sıkılığını arttırmak için yüz kaslarını uyarıyor ve cerrahi olmayan bir yüz germe etkisi oluşturuyor” diye konuştu.

Akneli ciltler için etkin çözüm

Akneli ciltlere cihazla uygulama yapmadan önce akne temizleme jeliyle yüz ve boynun temizlenmesi gerektiğini belirten Shaper; “Cihazı kullanmaya başlamadan önce ürün ile önerilen akne jelini cildinize yedirin. Cihazını temizleme moduna getirerek yüz ve boynunuzun etrafında 3 dakika boyunca küçük döndürme hareketleriyle yavaşça kaydırın ve akne alanı üzerinde fazla bekletmeyin. Cilt üzerinde hassas olabileceğinden bu alanlar üzerinde baskı uygulamayın. Hemen ılık su ve yüz süngeri ile yüzünüzü yıkayın ve nemlendiricinizi sürmeyi unutmayın” şeklinde konuştu.

