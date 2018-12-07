Çin Devlet Başkanı: 'ABD ile Kuzey Kore karşılıklı kaygıları dikkate almalı'

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, başkent Pekin'de bulunan Büyük Halk Salonu'nda yapılan görüşmede, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bu yıl Çin'i üç kez ziyaret ettiğini hatırlatarak, “İki taraf arasındaki önemli uzlaşıların etkin şekilde uygulandığını görmekten memnunum” ifadesini kullandı.

Çinli lider, Kuzey Kore nükleer krizinde bu yılın başından beri görülen olumlu eğilimin sürmesini arzuladıklarını dile getirdi. Xi Jinping, “Kuzey Kore ile ABD'nin aynı istikamette adım atarak, birbirlerinin meşru kaygılarını dikkate almalarını ve barış görüşmelerinde olumlu gelişmeler sağlamalarını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Konuk bakan Ri Yong-ho ise görüşmede, Çin ile olan geleneksel dostluklarını sağlamlaştırmayı ve ikili işbirliğini güçlendirmeyi dilediklerini belirtti. Ülkesinin Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması amacına bağlılığının sürdüğüne vurgu yapan Ri, bölgede barış ve istikrarın sağlanması konusunda Çin ile yakın teması sürdürmeyi istediklerini sözlerine ekledi.

Diğer yandan, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, bugün Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile de bir araya geldi.

Çinli bakan Wang Yi, görüşmede Çin'in Kuzey Kore ile ABD'nin diyaloğu sürdürmelerini ve ortak bildiride ortaya koyulan hedefleri gerçekleştirmek için birbirlerinin endişelerini gidermelerini umduğunu kaydetti.

Cenk Özkömür