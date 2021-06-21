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Çin Devlet Başkanı Jinping'ten İran Cumhurbaşkanı seçilen Reisi'ye tebrik

Çin Devlet Başkanı Jinping'ten İran Cumhurbaşkanı seçilen Reisi'ye tebrik
Çin Devlet Başkanı Jinping'ten İran Cumhurbaşkanı seçilen Reisi'ye tebrik

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi’yi tebrik etti.

İran'da cuma günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda muhafazakar Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, kazanmıştı. Reisi'ye tebrik mesajı Çin'den geldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Reisi'yi tebrik ettiği mesajında iki ülkenin "kapsamlı stratejik ortaklar" olduğunu söyledi.

Çin ille İran arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılını kutladıklarını ifade eden Xi Jinping, “Çin-İran ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem veriyorum" dedi. Çin Devlet Başkanı, Reisi ile stratejik iletişimi güçlendirmek, karşılıklı siyasi güveni pekiştirmek ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini genişletmekve derinleştirmek için çalışmaya için sabırsızlandığını kaydedildi.

Reisi'yi ilk tebrik edenlerden biri Rusya lideri Vladimir Putin olmuştu. Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği'nin Basın Ataşesi Maksim Suslov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Reisi'ye tebrik mesajı gönderdiğini duyurmuştu. Putin mesajında, iki ülke arasındaki ilişkilerin, ülkelerin çıkarları doğrultusunda uluslararası konulardaki etkileşimin daha da geliştirilmesi yönünde umutlarını dile getirdiğini ifade etmişti.

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