Çin, ülke tarihinin en büyük takımı ile Kış Olimpiyatları'na katılacak

Çin'in başkenti Pekin'de 4-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan 2022 Kış Olimpiyatları'na sayılı günler kaldı. Çin Devlet Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Çin'in Kış Olimpiyatları'na ülke tarihinin en büyük takımı ile katılacağı ifade edilerek, takımın 176'sı sporcu olmak üzere 387 kişiden oluştuğu belirtildi. Takımda, 87 kadın ve 89 erkek sporcu ile 51'i yurt dışından olmak üzere 78 antrenör bulunduğu açıklanırken, Tibetliler ve Uygurlar da dahil olmak üzere Çin'in etnik azınlık gruplarından 20 sporcunun takımda bulunduğu aktarıldı.

Çinli sporcuların 15 dalda 104 etkinlikte yarışacağı ve takımda yer alan 131 sporcunun ilk Olimpiyat deneyimi olacağı aktarıldı. Takıma Çin Spor Genel İdaresi Direktörü Gou Zhongwen başkanlık edeceği ifade edildi.

Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda 90'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu mücadele edecek.