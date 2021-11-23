Cinayet şüphelisi jandarmadan 4 ay kaçabildi

Olay, 19 Temmuz'da Taşköprü'nün Yavuz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 70 yaşındaki Selahattin Tufan ağır yaralandı. Selahattin Tufan, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 1 ay sonra hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi U.K.'nin yakalanması için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından İstanbul ve Kastamonu'da çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar neticesinde Taşköprü ilçesi Alatarla köyünde gerçekleştirilen operasyonla cinayet şüphelisi U.K. yakalandı. Ayrıca cinayet şüphelisi U.K.'nin kaçmasında ve saklanmasında yardım ettiği tespit edilen H.K. (47), N.A. (18), H.D. (51), M.D. (27), Ş.D. (30), R.Ç. (24) ve Y.Z. (34) isimli şahıslarda JASAT ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından U.K., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.



Vedat Yunus İkizoğlu - Akif Doğan

