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Çin'de 6'ncı kattan düşen çocuk çarşafla kurtarıldı

Çin'de 6'ncı kattan düşen çocuk çarşafla kurtarıldı
Çin'de 6'ncı kattan düşen çocuk çarşafla kurtarıldı

Çin’de bir apartmanın 6'ncı katında balkonun duvarına tırmanıp düşen 3 yaşındaki çocuğu, apartman sakinleri çarşaf açarak kurtardı.

Çin’de 6'ncı kattan düşen çocuk çarşafla kurtarıldı - Tıkla İzle

Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde, 3 yaşındaki bir çocuk bir apartmanın 6'ncı katındaki bir dairenin balkonuna tırmandı. Balkonun korkuluklarına tutunarak asılı kalan çocuk, yeniden içeri girmeye çalıştı. Ancak ayakları kaydığı için bir anda 6'ncı kattan aşağı düşen çocuk, balkonun altında çarşaf açan apartman sakinleri tarafından kurtarıldı. 

Polis tarafından yapılan açıklamada, çocuğun o sırada evde yalnız olduğu belirtildi. Olaydan yara almadan kurtarılan çocuk, kendisini kurtaran komşular tarafından hastaneye götürüldü. 

Apartman sakinlerinden Zhu Yanhui yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Yukarı baktım ve orada küçük bir çocuğun asılı kaldığını gördüm. İlk tepkim onu yakalamak için bir şeyler bulmaktı. Oraya hızlıca gitmeyi ve onu ellerimle yakalamayı düşündüm ama bu işe yaramazdı” dedi. Çevredekilerle birlikte çocuğu kurtarmak için çarşaf açtıklarını söyleyen bir başka apartman sakini Zhou Xiaobo, çocuğun bir süre sonra balkondan düştüğünü ve her şeyin çok hızlı gerçekleştiğini ifade etti. 

Apartmanda çalışan bir kadın ise yaptığı açıklamada, "Yerleri temizlerken aniden birisinin 'Balkonun dışında asılı bir çocuk var' diye bağırdığını duydum. Hemen elimdeki süpürgeyi bırakıp bir çarşaf aldım. Çarşafa oradaki insanlara verdim. Çarşafı açtılar veçocuk kısa bir süre sonra düştü ve onu yakaladılar" dedi.  

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