Çin'de korona virüs aşısı ordu üzerinde denenecek

Çin'de klinik çalışmaları devam eden korona virüs aşısının ordu üzerinde denenmesi onaylandı. Dünya çapında salgına karşı araştırılan 150 aşıdan biri olan Ad5-nCoV, böylece diğer iki aşamayı tamamlayarak 3. faza geçti. Askeri Tıp Bilimleri Akademisi'ne bağlı CanSino Biologics ve Pekin Biyoteknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının daha önceki aşamalarda güvenli ve etkili olduğunun kanıtlandığını belirtildi. CanSino Biologics Başkanı Yu Xuefeng yaptığı açıklamada, aşının 1. ve 2. faz çalışmalarında hastaların yüksek düzeyde bağışıklık gösterdiği belirtildi.

Ad5-nCoV aşı adayı, 16 Mart'ta dünyada klinik denemelere başlayan ilk aşı olmuştu.