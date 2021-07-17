İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çin'den gelen konteynerde 26 ton kimyasal madde yakalandı

Çin'den gelen konteynerde 26 ton kimyasal madde yakalandı
Çin'den gelen konteynerde 26 ton kimyasal madde yakalandı

İzmir’de Aliağa Limanı’nda eroin üretiminde kullanılan 26 ton 160 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

 Operasyon, Türkiye tarihinde tek seferde en fazla kimyasal madde ele geçirilen operasyon olurken 1 şahıs gözaltına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Aliağa Limanı'na uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını alarak harekete geçti. Ekipler, Çin'den yola çıkan ve Aliağa Limanı'na gelen konteyner yüklü gemiyi takibe aldı.

Gemi içerisindeki konteynerlerde inceleme yapan ekipler, konteynerler içerisinde 120 varil uyuşturucu madde üretiminde kullanılan ve ağırlığı 26 ton 160 kilograma ulaşan Asetil Klorür Hidroklorik Asit ele geçirdi.

Ele geçirilen kimyasal maddelerle 13 ton eroin yapılabileceği öğrenilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

Salih Yılmazsoy - İsmail Hakkı Ergün - Ayhan Ederoğlu - Ali İhsan Çiftçi

İLGİLİ HABER
Çaldıranda 41 kilo eroin ele geçirildi Çaldıran’da 41 kilo eroin ele geçirildi
İLGİLİ HABER
Gümrük Muhafaza Gürbulakta 462 litre likit eroin ele geçirdi Gümrük Muhafaza Gürbulak’ta 462 litre likit eroin ele geçirdi
İLGİLİ HABER
Van polisi düzenlediği 2 ayrı operasyonda 205 kilo 240 gram eroin ele geçirdi Van polisi düzenlediği 2 ayrı operasyonda 205 kilo 240 gram eroin ele geçirdi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.