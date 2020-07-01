Çinliler, Tasarımcı Ahsen Erçetin'in Mama Latte Bonnet tarzına bayıldı

Mama Latte Bonnet'in kurucusu Ahsen Erçetin, Türk stili bebek elbisesi algısını değiştirdiklerini, başta Çin olmak üzere dünyanın birçok ülkesine Türkiye'de ürettikleri bebek elbiselerini ihraç etiklerini açıkladı. Mama Latte Bonnet markasıyla başlattıkları moda rüzgârında 1900'lü yılların tarzını yansıtan, geleneksel tarzda hazırladıkları elbiseler oldukça ilgi görüyor. Dünya pazarında Türk bebek elbisesi olarak Mama Latte Bonnet markasının elbiseleri öne çıkıyor. Ayrıca markanın tasarımları Jack Ma'nın kurduğu ve Çin'in dünyaya açılmasında önemli bir etkisi olan Aliexpress'te de trendler arasına girdi. Markanın kurucusu Erçetin, ürünlerinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de büyük bir ilgi gördüğünü, siparişlere yetişmekte zorlandıklarını ifade etti.

2013 yılından beri bebek hazır giyim tekstil sektöründe faaliyet gösteren Mama Latte Bonnet kendini bu alanda kanıtlamış markalardan. Çok zorlu süreçlerin ardından bu noktaya geldiklerini ifade eden Ahsen Erçetin, markaları bünyesinde ürettikleri elbiselerin sağlık politikalarına uyumuna bizzat önem veriyor. Kendisi de bir kız çocuğu sahibi olan Erçetin, bu tasarımlara bir anne olarak da büyük önem veriyor. İlk tasarımlarını kızı için hazırlayan Ahsen Erçetin, bu işe kız elbiselerinde geleneksel ve zamansız tasarımların olmamasını fark etmesiyle başlamış.

Çinli tekstil devleri bile tasarımlarını taklit ediyor

Özellikle Çin'de büyük ilgi gören elbiseleri, Çinli tekstil üreticilerinin de ilgi odağı olmuş hatta ilginin ötesinde Türk markası olan Mama Latte Bonnet'in Çin'de taklitleri de üretilmeye başlanmış. Ahsen Erçetin tarafından hazırlanan tasarımlar Çinli tekstil üreticileri tarafından taklit ediliyor. Ahsen Erçetin, “Çin'de üretilen elbiselerde Türkiye'de yapılan üretimin kalitesine ulaşmaları imkansız, Türkiye'de ürettiğimiz elbiseler organik iplik ve organik boya kullanılarak yapılıyor ama Çin'de bu standart yakalanamaz. Bizim elbiselerimizin farkını müşterilerimiz iyi biliyor. Dolayısıyla farkı hemen anlıyorlar” açıklamasında bulundu. Bebeklerin sağlığına önem veren Mama Latte Bonnet markası sağlık sertifikalı bebek dostu ürünler üretiyor.

Geçmişle bugün arasında bir köprü kuruyoruz

Mama Latte Bonnet kurucusu Erçetin, kızlar için ayrı bir çalışma yaptıklarını söylerken, “Geleneksel kız elbiselerinin tasarımlarında özellikle annelerimizin bize giydirdiği kıyafetleri modern kültüre uyarlayarak çocuklarımıza giydirme fırsatı veriyor ve albümlere inanılmaz hatıralar kazandırıyor. Bu tasarımlarla geçmişle bugün arasında adeta bir köprü kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde kıyafet tasarımına da değinen Ahsen Erçetin, “Bu süreç bizi de olumsuz etkiledi. Çalışmalarımızda özellikle Temizlik-Mesafe-Maske kuralına son derece riayet ediyoruz. Salgının bir an önce ülkemizi ve dünyamızı terk etmesini diliyorum. Önümüzdeki yıllar içinde çocuk kıyafetlerine dair çok farklı ve güzel projelerimiz olacak. Umarım sağlıklı ve mutlu bir şekilde o günlere de ulaşırız” ifadelerini kullandı.