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Cinnet evi mühürlendi! Anne ve kardeşini 20 milyonluk miras tartışmasında öldürmüş

Cinnet evi mühürlendi! Anne ve kardeşini 20 milyonluk miras tartışmasında öldürmüş
Cinnet evi mühürlendi! Anne ve kardeşini 20 milyonluk miras tartışmasında öldürmüş

Afrin’den sorumlu Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat’ın miras meselesi yüzünden Adana'da dün gece annesini ve avukat kardeşini öldürdüğü ev mühürlenirken, olayın tek şahidi baba ise koruma tarafından evden götürüldü.

Cinnet evi mühürlendi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi 64004 Sokak'ta yaşanan olay öncesi iddiaya göre, Vali Yardımcısı Tolga Polat (45), miras meselesi yüzünden kardeşi avukat Altuğ (41) ve annesi İkbal Polat (71) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Tolga Polat, annesini tabancayla vurdu. Bu sırada kardeşi kaçtı. Vali yardımcısı ise arkasından koşarak apartmanın 3. katında yetiştiği kardeşini tabanca ile öldürdü. Vali yardımcısı daha sonra da 6. kattaki annesini öldürdüğü daireye döndü. Vali Yardımcısı Polat, kafasına tabancayı dayayıp kendini öldürmek istedi ancak evde bulunan babası Şeref Polat oğlunu ikna ederek elindeki tabancayı aldı. Bir süre sonra komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, vali yardımcısını gözaltına aldı. Baba Şeref Polat ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Baba Polat, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Katil zanlısı Tolga Polat'ın sorgusu devam ediyor. Zanlının bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Bu arada polis, anne ve oğlunun öldürüldüğü evi mühürledi. Apartmanın merdiven bölümünde ise hala cinayetin izleri duruyor.

Bu arada baba ise koruma tarafından başka bir eve götürüldü. Baba Polat, basın mensuplarının sorusunu yanıtsız bırakırken, koruması miras iddiasını yalanladı.

Vali yardımcısı, anne ve kardeşini 20 milyonluk miras tartışmasında öldürmüş

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın annesi ve kardeşini silahla vurarak öldürmesi olayının yaklaşık 20 milyon lira değerindeki miras tartışmasından kaynaklandığı iddia edildi. Polat'ın anne ve kardeşinin babaları hakkında ‘akli dengesinin yerinde olmadığına' dair rapor aldıkları da öğrenildi.

Hatay Vali Yardımcısı Polat'ın, Adana'da yaşayan ailesinin evine gelerek bugün görülecek miraslık tarla davası öncesi aile bireyleriyle konuştuğu sırada çıkan tartışmada anne İkbal ve kardeşi Altuğ Polat'ı öldürmesinin ardından çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, avukat kardeş Altuğ ve anne İkbal Polat arsa, ev ve bankada bulunan paralarla birlikte ortalama 20 milyon lira değerindeki mirasın paylaşılması için bir araya geldi. Vali Yardımcısı Polat, daha önce iddiaya göre kardeşi Altuğ'a, "Sen bekarsın, ben evliyim. Bu malları benim üzerime yapalım" dedi. Dün de bu konuları konuşmak üzere ailesinin evinde bulunan Tolga Polat, çıkan tartışma sonucu önce annesi İkbal Polat'ı ardından evden kaçmaya çalışan kardeşi Altuğ Polat'ı silahla vurdu.
Öte yandan, anne ve oğlunun babaları Şeref Polat hakkında ‘akli dengesinin yerinde olmadığına' dair rapor aldıkları öğrenildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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