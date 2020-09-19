Cipslik patates satış fiyatları üreticisinin yüzünü güldürüyor

Şuhut ilçesinde cipslik patatesin hasadı devam ederken, işçiler cips fabrikalarının talebini karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Cips fabrikalarının aroması ve kızarma süresi, kalitesinden dolayı Şuhut patatesini tercih ettikleri belirtili.

Hasadı devam eden cipslik patates satışları ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan cipslik patates tedarikçisi İbrahim Eroğlu, bu yıl üretiminin ve satış fiyatlarının iyi olduğunu ifade etti. Eroğlu, “Cimpste aranana en büyük özellikle kızartma kalitesi ve bizim bölgemizin de kızartma kalitesi iyi. Afyonkarahisar Şuhut patateste bir marka ve kalite bunu herkes biliyor. Türkiye'de cipslik patatesin yaklaşık yüzde 20'si Şuhut tan gidiyor. Normal piyasaya cipslik patatesin zararı yok çünkü cipslik patates satışı her yıl artarak devam ediyor” dedi.

“Normal patates satış fiyatı piyasada düşük ama bizim ki çok şükür iyi”

İlçede 40 bin dekar alanda yaklaşık 150 bin ton cipslik patates üretiminin beklendiğini dile getiren Eroğlu, satış fiyatlarının ise memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Eroğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Cipslik patatesin fiyatları üreticisinin yüzünü güldürüyor. Şuanda normal patates satış fiyatı piyasada düşük ama bizim ki çok şükür iyi. Piyasanın üzerinde bir cipslik patates satışı var. Piyasada toptancılara patates satış fiyatı 60-70 kuruş civarında ama biz onun üstünde cipslik patates alımı yapıyoruz. Üretici bu durumdan memnun.”

Öte yandan, ilçede cipslik patates hasadının Eylül ayı sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

Hayati Kanat - Recep Dikici

