Coca-Cola İçecek: 'Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı'nda sektörün geleceğine ışık tuttu

Coca-Cola İçecek'in ana sponsorlarından biri olduğu Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı bu yıl “Değer” temasıyla 11. kez gıda ve perakende sektörünün duayen isimlerini bir araya getirdi. Coca-Cola İçecek Kurumsal İlişkiler Direktörü Servet Yıldırım, "Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı'na 11 yıldır ana sponsor olarak destek veriyoruz. 10 ülkede operasyonlarını sürdüren bölgesel bir Türk şirketi olarak en önemli amacımız ürünlerin hammadde tedarikinden tüketicilere ulaşana kadar süren yolculuğunda, tüm paydaşlarımız için değer oluşturmak" dedi.

Gıda ve perakende sektörünün duayen isimlerini 11. kez bir araya getiren Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) organizasyonu ‘Değer' temasıyla 17-18 Nisan 2019 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Coca-Cola İçecek'in ana sponsorları arasında olduğu organizasyonda sektörün gelecek hedefleri belirlendi. Bu yıl 11. kez organizasyonun ana sponsorlarından biri olan Coca-Cola İçecek'in Kurumsal İlişkiler Direktörü Servet Yıldırım, yerel zincirler ile ürün ve hizmet sağlayıcılar arasında işbirliği fırsatları sağlayan Yerel Zincirler Buluşuyor'un sektöre özel çözümler geliştirme ve katma değer sağlama anlamında önemli bir platform olduğunu söyledi.

Servet Yıldırım organizasyonda, Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Alkin ile "Dalgalı Denizde Gemi Yüzdürme Sanatı" oturumunda bir araya geldi. Panelde küresel iş dünyasının tehlikeli sularında iş adamlarının nelere karşı tetikte olması gerektiği ve bekleyen fırsatlar, ekonomi tarihinden örneklerle anlatıldı.

"Ülkemizin ekonomisine doğrudan ve dolaylı olarak katkı sağlıyoruz"

Servet Yıldırım, 10 ülkede operasyonlarını sürdüren bölgesel bir Türk şirketi olan Coca-Cola İçecek'in en önemli amacının; ürünlerin hammadde tedarikinden tüketicilere ulaşana kadar süren yolculuğunda, tüm paydaşları için değer oluşturmak olduğunu söyledi. Sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak daha iyi bir gelecek için faaliyet gösterdikleri toplumlara fayda sağladıklarını vurgulayan Yıldırım, "Türkiye'de de 55 yıldır değer oluşturuyoruz. Ülkemizin ekonomisine doğrudan ve dolaylı olarak katkı sağlıyoruz. İmkan olduğu ölçüde hammaddelerimizi yerel kaynaklardan tedarik ediyor, ürünlerimizi ülkemizdeki 10 fabrikamızda üretiyor, dağıtıyor ve müşterilerimiz aracılığıyla tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Bu süreçte tarımdan üretime, lojistikten ulaşıma kadar birçok farklı sektörde istihdam ve katma değer sağlıyor, direkt olarak 3 bin, dolaylı olarak ise 30 bin kişiye istihdam oluşturuyoruz" dedi.

Coca-Cola Türkiye'de değer sağlıyor

Türkiye'de 450 bine yakınn oktada tüketicilerle buluşan şirket ekonomiye kattığı her 1 TL'lik değer ile yaklaşık 10 TL tutarında kazanç sağlarken, birçok farklı sektör için katma değer oluşturuyor. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımına destek olmak amacıyla yürütülen Kız Kardeşim projesi ile bugüne kadar 11 binden fazla kadına ulaşıldı. Projeye dahil olan kadınlara girişimcilik, finans, bilişim ve iletişim alanlarında eğitim olanağı sunuldu. Çevrenin korunması için daha az tüketerek daha çok üretmeye odaklanan Coca-Cola İçecek, yürüttüğü iyileştirme projeleri ile bir litre ürün üretmek için kullandığı enerji ve suyu sürekli azaltıyor, daha hafif ve çevre dostu ambalajlama yöntemleri üzerinde yeni metotlar geliştiriyor.