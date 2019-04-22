Coca-Cola ve Marvel işbirliği

Marvel Stüdyoları'nın “Avengers: Endgame” filminden aralarında Demir Adam, Kaptan Amerika, Hulk, Thor, Kara Dul, Hawkeye, War Machine, Karınca Adam, Kaptan Marvel, Nebula, Rocket ve Thanos'un da bulunduğu on iki karakter, sınırlı sayıda üretilen Coca-Cola Şekersiz ambalajlarında yer alacak.

Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya İş Birimi Pazarlama Direktörü Elif Kaypak konu ile ilgili olarak, “Sinemaseverlerin heyecanla beklediği Avengers:Endgame filminin kahramanlarını Coca-Cola şekersiz şişelerine taşıyarak, tüketicilerimize ve sinemaseverlere yeni bir Coca-Cola deneyimi daha sunmayı hedefliyoruz. Yeni işbirlikleri, yeni içerikler ile tüketicilerimizin markalarımız ile olan duygusal bağını güçlendirmeye ve deneyimlerini zenginleştirmeye devam edeceğiz” dedi.