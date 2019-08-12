Çocuğuna işkence yapan anne tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde esnaflık yapan Emrah Asan (40), yaklaşık 5 yıl önce eşi Ayla K.'dan boşandı. İddiaya göre, Van'da bir ilkokulda öğretmenlik yapan Ayla K., 1 ay önce 7 yaşındaki çocukları Ö.Y.A.'yı Van'a kaçırdı. Küçük çocuk, Van'a gittikten birkaç gün sonra “babama gideceğim” deyince annesi Ayla K. ve annesinin birlikte yaşadığı İnan K. tarafından işkencelere maruz kaldı. Annesi ve birlikte yaşadığı şahıs tarafından eli matkapla delinmeye çalışılan küçük çocuk daha sonra uykusundan uyandırılıp vücudunun çoğu yeri ısırılarak tahrip edildi. En sonra nokta olarak anne ve birlikte yaşadığı adam tarafından ölmesi için Van Gölü'ne atıldığı ileri sürülen 7 yaşındaki çocuk yüzme bilmesi sayesinde hayatta kaldı.

Anne ve birlikte yaşadığı şahıs tutuklandı

Çocuğun durumunu gören bir başka aile ise çocuğun yanına gidip babasının numarasını istedi. Durumu öğrenen baba Emrah Asan, Samsun'daki işini bırakarak Van'a gidip çocuğunu annesinin yanından aldı. Anneden ve yanında yaşadığı şahıstan şikayetçi olan Emrah Asan'ın şikayetinin ardından önce İnan K. sonra ise Ayla K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

“Adalet yerini buldu”

Anne Ayla K. ve birlikte yaşadığı şahsın tutuklanmasını sevinçle karşılayan Emrah Asan, “Çok şükür oğluma işkence yapan ve öğretmen olan o kadın da artık tutuklandı. İnşallah gerekli en ağır cezayı alacak ikisi de. Bu olayı örtbas etmeye çalışanlar hakkında da gerekli suç duyurusunda bulundum. Bu olaya karışan herkes inşallah gerekli cezayı alacak. Adalet yerini buldu. Şuan cezaevindeler. Daha ne kadar ceza alacakları belli değil. En ağır cezayı alacaklar inşallah. Milli Eğitim Bakanlığı da gerekli hassasiyeti gösterir ve öğretmenlikten uzaklaştırılır o kadın inşallah. Gerekli hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Babamın yanında mutluyum”

Küçük çocuk ise "Bana bunları yapan kadın ve adamın tutuklanmalarına sevindim. Babamın yanından ayrılmayacağım. Babamın yanında kalacağım artık. Çok mutluyum burada” diye konuştu.