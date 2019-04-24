Çocuklar 23 Nisan oyunlarıyla şenlendi

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nurdan ve Ahmet Oğuz İlkokul ve Pestilci Ortaokulu koordinatörlüğünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi. Çocuk şenliğine Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, diğer protokol üyeleri, öğretmenler ve 450 öğrenci katıldı. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy'un destekleriyle düzenlenen ve tüm protokolün oyunlara katılarak çocuklarla eğlendiği organizasyonda öğrencilere işbirliği ve takım çalışmasını arttırmaya yönelik oyunlar oynandı. Dereceye giren okullar şu şekilde: Gezegenler Kulesi oyununda;1. İsmet İnönü Ortaokulu, 2. Nurdan ve Ahmet Oğuz Ortaokulu, 3. Kızılcapınar Ortaokulu. Çemberler İşbirliği Oyununda; 1. Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz İlkokulu, 2. İzmirlioğlu İlkokulu, 3. İhsan Yılmaz İlkokulu. El Ele Tutuşup Çemberin İçinden Geçme Oyunu'nda; 1. Gazi İlkokulu, 2. İhsan Yılmaz İlkokulu, 3. İzmirlioğlu İlkokulu, Sırt Sırta Top Taşıma Oyunu'nda; 1. İsmet İnönü İlkokulu, 2. İhsan Yılmaz İlkokulu, 3. İzmirlioğlu İlkokulu oldu. Dereceye giren takımlara kupaları ve katılım madalyaları da verildi.

Çocuk Oyunları Şenliği sonunda, Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz İlkokulu Müdürü Burak Turgut ve Pestilci Ortaokulu Müdürü Birol Sarıgül 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Çocuk Şenliklerine katılımlarından ve desteklerinden dolayı Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'na, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serken Keleş'e ve diğer protokol üyelerine teşekkür etti.

Vedat Kılıç

