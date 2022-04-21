Çocuklar 23 Nisan'da Retro Lunapark Çocuk Festivali'nde eğlenecek

Akasya Retro Lunapark, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı üç günlük bir çocuk festivaliyle kutluyor. 22-23-24 Nisan'da üç gün süresince, Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatmanur Koyuncu, 6-13 yaş çocuklarla, onlara ıspanağı sevdirecek ‘Temel Reis İksiri' yapacak. Ardından ebeveynlere özel ‘Sağlıklı Beslenmeye Minik Adımlar Semineri' gerçekleştirilecek. Berlinpet.co ile ebeveynlerin de çocuklarıyla birlikte katılacağı ‘Hayvan Sever Minik Eller ile Evcil Hayvanlara Özel Pupcakes Atölyesi' gerçekleştirilecek ve Maddy Dans Kursu ile hocalar eşliğinde dans dersleri verilecek. Çekmeköy Sanat Atölyesi stantının yanına gelen bütün ziyaretçilerle Tafting Halı Dokuma yapılacak ve birlikte bir halı üretilecek.

22 Nisan'da Miniskop etkinliğiyle 7-13 yaş grubu çocuklarla bitki ekimi ve artırılmış gerçeklik atölyesi yapılacak. 22 ve 23 Nisan'da Flore Puella ve The Lof 7-13 yaş çocuklar için ‘Çiçekli Taç Atölyesi' gerçekleştirecek. 22 ve 24 Nisan'da Çekmeköy Sanat Atölyesi ile Mandala Boyama, Yaprak Baskısı, Mini Halı Dokuma, Seramik ve Ponpon Yapımı atölyeleri yapılacak.

23 Nisan'da bu güne özel olarak, Altınsaçlıkız ile 4-7 yaş çocuklara Matematik ve Fen Atölyesi yapılacak. Çekmeköy Sanat Atölyesi ile Mandala Boyama, Kolaj ve Emoji Boyama; Miniskop ile Eğlenceli Bilim ve Sabun Üretimi atölyeleri gerçekleştirilecek. Aynı zamanda Maddy Dans Kursu ile düzenlenen derslere ek olarak tüm çocuklar 16:00'da Maddy Dans Show'unu izleyebilecek. 24 Nisan'da ise çocuklar Okulöncesi Ögretmeni Hilal Ögretmen ile Drama Zamanı ve Miniskop ile Elektrikli Böcek ve Mancınık Üretimi atölyelerine katılabilecek.

Tarihi Kanlıca Yoğurdu, Beyk&Granola Food, Fibula Yayıncılık, Carters, Wafflesweethouse, Miniskop, Çekmekoy Sanat Atölyesi, Maddy Dans Kursu, Flore Puella & The Lof Istanbul, Berlinpet.co, Artsheads, Babysch ustu, Alin Ahşap Diyarı ustu, Elem Atelier, Kiara Feel, Kitchen No:27, D'rose ve Balon Evi'nin katılacağı etkinlikler üç gün boyunca sürecek.