Çocuklar 23 Nisan'ı Dergilik'te kutluyor

Türkiye'nin en çok okunan dijital yayıncılık platformlardan biri olan Dergilik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak içeriği çocuklar tarafından hazırlanan 23 Nisan Özel dergisini okurlarıyla buluşturuyor. Dergilik'te geleneksel hale gelen ve Türkiye'nin her bölgesinden katılımla gerçekleşen projede çocukların 23 Nisan'a dair hazırladığı resimler, şiirler, öyküler ve kompozisyonlar uygulama üzerinden ücretsiz okunabilecek.

Verilen bilgiye göre çocuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101'inci yılında yayımlanacak olan 23 Nisan Özel Dergisi'nde resimlerini ve yazılarını arkadaşlarıyla paylaşma imkanına sahip olacak. Miniklerin sınırsız hayal dünyalarını açığa çıkarmayı amaçlayan proje ile23 Nisan'a ait eserler hem minikler hem de ebeveynleri için güzel bir anıya dönüşecek.

Operatör fark etmeksizin dileyen ebeveynler, çocukları adına projeye katılmak için 12 Nisan'a kadar dergilik23nisan.com web sitesinden başvuru yapabilecek. 23 Nisan'da yayına alınacak olan dergi, Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek.