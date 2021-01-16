Çocuklar engelleri birlikte aşıyor

Çocuk hakları konusunda toplumu bilinçlendirmek ve bu konuda farkındalığı artırmak için oluşturulan Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri, 585'i engelli olmak üzere üye 29.260 çocukla birlikte pek çok faaliyet gerçekleştirerek engelli çocukların hayatlarına dokunmaya devam ediyor.

2 bin 550 engelli çocuk ve ailesine ziyaret gerçekleştirildi

Bakanlığın 2020 Yılı Eylem Planı kapsamında başlattığı Engelsiz Çocuk Buluşması Projesiyle, 81 ildeki Çocuk Hakları İl Komitelerine üye çocuklar, geçen yıl 2.550 engelli ve ailelerini ziyaret etti. Gerekli tüm pandemi tedbirleri alarak gerçekleşen ziyaretlerde, Çocuk Hakları İl Yetişkin Temsilcisi eşliğinde engelli çocukların istek ve talepleri dinlendi. Ayrıca, ailelere de rehberlik ve psikolojik destek sağlandı.

Ziyaretlerde, çocukların kendilerinden yaşça büyük olan abi ve ablaları ile sohbet etmiş olmaktan yaşıtları olan arkadaşları ile bir araya gelmekten mutluluk duydukları görüldü. Bu proje ile pandemi sürecinde sürekli karantinada olan çocukların sosyalleşmesine katkı sağlanması amaçlanırken; çocukların ziyaretler sırasında bunun sürekli yapılmasını talep ettikleri öğrenildi.

Çocuk hakları eğitimi veriliyor, müzik dinletileri gerçekleştiriliyor

Öte yandan Çocuk Hakları İl Komite üyeleri, ev ziyaretlerinin yanı sıra Engelsiz Yaşam merkezlerindeki çocuklarla da bir araya geliyor. Bu ziyaretlerde çocukların ilgi alanlarına göre hediyeler verilirken; çocukların anlayabilecekleri düzeyde drama ile çocuk hakları eğitimi veriliyor, müzik dinletileri gerçekleştiriliyor, sohbet ediliyor. Engelsiz Çocuk Projesine bu yıl da devam edilmesi planlanıyor.

Çocuk Komiteleri ne yapar?

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve çocuk hakları alanında önemli çalışmalar yürüten Çocuk Hakları Komiteleri, toplumu bilinçlendirmek ve farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirirken; engelli çocukların kendilerini etkileyecek konularda görüşlerini dile getirmeleri için önemli bir işlevi yerine getiriyor.

Çocuk komitelerinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde, engelli çocuklar, kendilerini etkileyecek kararların alındığı meclis, komite ve forum gibi çeşitli organlarda yer alıp buralarda görüşlerini dile getirebiliyor.

Hasan Özkan

