Çocuklar hem lastik rafting yaptı hem de yaban hayvanlarına yem bıraktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Erzurum Macera Off-Road ekipleri ortaklaşa doğada yaşamlarını sürdüren yaban hayvanlarına ekmek ve mama bıraktılar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Palandöken eteklerinde koruma altındaki çocuklarla hem eğlendiler hem de doğada yaşan hayvanlara yemleme yaptılar. Macera Off-Road ekipleri ile birlikte çocuklar lastik rafting yaptılar, kızakla kaydılar ardından da kendilerine ikram edilen ekmek arası sucuk yediler.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, “Çocukların doğayla bütünleşmesi çok önemli. Yaban hayata çocukları getirmek, doğada yaşayan hayvanları beslemek konusunda çocukları doğayla buluşturduk. Vefa Destek Grubu, Çocuk Hakları Komitesi ile birlikte doğaya geldik. Kısa süre öncede bu bölgede yemleme yapmıştık, ayrıca çocukların kendi ekmeklerini yaban hayatta yaşayan hayvanlarla paylaşması çok önemli. Karda yağmurda kötü iklim şartlarında yaşan hayvanlara bakmak onlara hayatta kalmaları için yardımda bulunmak çok önemli. Adı üzerinde doğa, burada doğal bir döngü vardır. Onları yaşatmak zorundayız. Çocuklar da çok mutlu oldular. Pandemi dolayısıyla çocuklar dar alanlarda bulunuyorlar, çocukları açık alanlara çıkarmak doğayla buluşturmak çok önemli. Bir takım etkinlikler yaparak çocukları açık alanlara getirmek onların mutlu ediyor” diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Macera Off-Road Doğa Sporları Kulüp Başkanı Lokman Toptaş etkinlik hakkında şu bilgileri verdi:

“Minik eller doğayla buluşuyor sosyal sorumluluk projesi kapsamında Erzurum Valiliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Vefa Destek Grubu ve Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü olarak ortaklaşa etkinlik düzenledik. Palandöken Kayak Merkezi bölgesinde bulunuyoruz. Minik ellerimize doğayı ve yaban hayvanları anlattık. Yaşamlarını anlattık. Kışın zor durumda kaldıkları ve yeme ihtiyaç duyduklarını anlattık. Çocuklar bunu kendi gözleri ile görerek daha iyi anladılar. Havanın soğuk olmasına rağmen bizimle gelen çocuklar doğaya kendi elleriyle yem ve ekmek bıraktılar. Etkinlik kapsamında lastik raftingi yaparak onların eğlenmelerini sağladık. Mini kızak yarışları yaptırdık" diye konuştu.

Etkinlik sonunda doğada bulunan hayvanlara yem ve mama bırakan minik ellere ekmek arası sucuk ikramında bulunuldu.

Şahap Gürler

