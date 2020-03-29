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Çocuklardan gökkuşaklı mesaj var

Çocuklardan gökkuşaklı mesaj var
Çocuklardan gökkuşaklı mesaj var

Uzaktan eğitim devam ederken koronavirüs tedbirleri kapmasında evde kalmak zorunda kalan ilköğretim öğrencileri için bir proje başlatıldı. Proje kapsamında çocuklar yaptıkları gökkuşağı resmini evlerinin pencerelerine asıyor. Projeyle, farklı pencerelerde gökkuşağı resimleri gören çocukların yalnız olmadıklarını hissettirmek amaçlanıyor.

Proje hakkında bilgi veren Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Tüm çocuklarımızdan bir resim kâğıdına gökkuşağı çizmesini istiyoruz. Bunu boyuyorlar ve evlerinin pencerelerine asıyorlar. Pencerede gökkuşağını gören çocuklar evde kalanın sadece kendileri olmadığını görecek ve yalnız olmadığını hissedecek” dedi.

“Tüm çocukları davet ediyoruz”

Projeyle sosyal izolasyonu ve stresli durumu renklendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Gayretli, “Hep beraber yeni umutlara ışık saçalım istiyoruz ve tüm çocukları bu aktiviteye aileleriyle beraber davet ediyoruz” diye konuştu. 

“Gelişimlerine de katkıda bulunacak”

Ailece yapılacak aktivitelerin de önemli olduğuna da vurgu yapan Gayretli, “Ailece oynanan oyunlar, yapılan sohbetler, birlikte okunan kitaplar ve mutfakta birlikte hazırlanan yemekler ev içerisinde de bizleri sosyalleştirecek, çocukların gelişimlerine de katkıda bulunacaktır” şeklinde konuştu. 

 

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