Çok nadir rastlanan ur kekliği görüntülendi

Sülüngiller familyasının en iri kanatlılarından olan ve dağların yüksek kesimlerinde yaşayan ur kekliği, Erzincan'da Munzur Dağı'nda objektiflere yansıdı.

Sarp kayalık ve yamaçlarla kar örtüsünün olmadığı yosun ve bitki olan yerde bulunan 2 ur kekliğini, İHA muhabiri Murat Aydemir görüntüledi.

Erzincan'da varlığını sürdüren ur kekliği, Tarım ve Orman Erzincan Şube Müdürlüğüne ait fotokapanlar sayesinde ilk kez geçen yıl görüntülenmişti.

Ur kekliği

Ur kekliği, görüntü itibariyle tıpkı bir hindinin büyüklüğündedir. Sülüngiller familyasının en iri boyutlusu olup, 60-65 santim civarında olmasından dolayı en iri keklik unvanını almıştır. Tüyleri genelde kül rengine hakimdir. Baş kısmı irice olup, yanak ve alın bölgesi krem tonundadır. Gerdan gri beyaz renginde ve gaga dibinden başlayıp boyuna doğru iniş yapan koyu-açık gri tonunda bir leke bulunmaktadır. Kanatları ve gövdenin yanında yer alan tüyler açık kül tonundadır. Kuyruk kısmı kahverengi ve gri arası, kuyruk altı tüyleri oldukça beyazdır. Ur kekliklerinin erkek ve dişileri genelde birbirlerine çok benzerler. Ancak erkek ve dişiyi ayırt etmenin püf noktası, erkeklerin ayaklarında yer alan mahmuz dişilerde bulunmamaktadır.

Ur kekliğinin dağların yüksek kayalıkları, orman sınırları üzerinde, genel olarak 2400 metre seviyesinde yaşar. Sarp kayalık ve yamaçlar ile kar örtüsünün olmadığı yosun ve bitki olan yerde bulunur. Kış aylarında orman sınırına yakın bodur ardıçların ve çalıların bulunduğu alanlara iner. Orman içine girmezler. Yuvalarını sarp olan yerlerde bir kaya veya taş çıkıntısı altına yapar.

Ur kekliği çok hızlı yürüyebilir. Kanatları kısa ve küt olmasına rağmen büyük bir patırtı ile fırlayıp, vadilerden aşağı çok süratli olarak süzülerek uçar. Kalkarken sert, kendine özgü bir ses ile kalkar; uçma sırasında ise ıslığa benzer bir ses çıkarır.

Ur keklikleri doğal yaşamında taze bitki, ot, tohum, yosun ve değişik böceklerle beslenmektedir.

Murat Aydemir

