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Comolli'den Fenerbahçe'ye 28 transfer

Comolli'den Fenerbahçe'ye 28 transfer
Comolli'den Fenerbahçe'ye 28 transfer

Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, görev aldığı 2017-2018 sezonundan bu yana sarı-lacivertli takıma 28 futbolcu transfer etti. Fenerbahçe aldığı bu oyunculara bonservis ücreti olarak 40.1 milyon Euro ödedi.

Fenerbahçe'de 2017-2018 sezonunda göreve gelen Sportif Direktör Damien Comolli ile bugün yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Fransız futbol adamının görevinden istifa ettiği belirtilirken, Fenerbahçe'ye kattıkları adına da teşekkür edildi. Comolli görev aldığı süre boyunca sarı-lacivertli takıma 28 futbolcu transfer ederken 40.1 milyon Euro harcadı ve 14 futbolcu ile yolları ayırarak kulübün kasasına 41.2 milyon Euro para soktu.

Damien Comolli'nin transfer ettiği ve gönderdiği isimler şu şekilde:

2018/19
Gelenler
1- Jailson: 4 milyon Euro
2- Miha Zajc: 3,5 milyon Euro
3- Tolgay Arslan: 3,2 milyon Euro
4- Harun Tekin: 2,75 milyon Euro
5- Michael Frey: 2,6 milyon Euro
6- Berke Özer: 2,5 milyon Euro
7- Slimani: 1,5 milyon Euro kiralık
8- Barış Alıcı: 1,5 milyon Euro
9- Ferdi Kadıoğlu: 1,4 milyon Euro
10- Sadık Çiftpınar: 750 bin Euro
11- Diego Reyes
12- Serdar Aziz
13- Tolga Ciğerci
14- Andre Ayew
15- Yassine Benzia
16- Victor Moses

Toplam: 23,7 milyon Euro

Gidenler
1- Josef: 12 milyon Euro
2- Giuliano: 10,5 milyon Euro
3- Fernandao: 2,55 milyon Euro
4- Aatif

Toplam: 25,05 milyon Euro

2019/20 SEZONU
Gelenler
1- Gustavo: 6 milyon Euro
2- Vedat Muriqi: 3,5 milyon Euro
3- Deniz Türüç: 2,5 milyon Euro
4- Zanka: 2,00 milyon Euro
5- Altay Bayındır: 1,5 milyon Euro
6- Allahyar: 750 bin Euro
7- Adil Rami
8- Mevlüt Erdinç
9- Emre Belözoğlu
10- Max Kruse
11- Garry Rodrigues
12- Simon Falette

Toplam: 16,4 milyon Euro

Gidenler
1- Eljif Elmas: 16 milyon Euro
2- Yasir Subaşı: 170 bin Euro
3- Diego Reyes
4- Neustadter
5- Valbuena
6- Mehmet Topal
7- İsmail Köybaşı
8- Skrtel
9- Şener Özbayraklı
10- Soldado

Toplam: 16,2 milyon Euro

Ozan Buğra Koşar

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