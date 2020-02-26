com.tr uzantılı alan adları için son tarih 23 Mart

1991 yılından bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesindeki nic.tr tarafından yönetilen TR uzantılı alan adlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) devredilmesiyle Türkiye'de yeni bir dönem başladı. 2019'un sonlarında başlayan ve 2020 yılı Ağustos ayında tamamlanması öngörülen nic.tr sisteminin tasfiye süreci devam ederken yaklaşık 350 bin TR uzantılı alan adının nic.tr sisteminden yetkili diğer operatörlere geçişi de hız kesmeden devam ediyor.

"Yeni operatör seçiminde dikkatli olunmalı"

23 Mart 2020 itibariyle nic.tr üzerinden yeni kayıt ve yenileme işlemlerinin durdurulacak olması sebebiyle alan adı sahiplerinin bu tarihe kadar yeni bir kayıt operatörü seçmiş olmaları gerekiyor. 2008 yılından beri TR uzantılı alan adlarına kayıt ve yenileme hizmeti sunan Niobeweb'in Genel Müdürü Cüneyt Yağız, yeni dönemde kullanıcıların TR uzantılı alan adları için seçecekleri kayıt kuruluşunu belirlerken dikkat etmeleri gereken hususlara vurgu yaptı.

Yağız'a göre, alan adı sahipleri kayıt operatörlerine karar verirken fiyat avantajının yanı sıra; deneyim, teknik yeterlik ve destek kabiliyetlerinin de dikkate alınması gerektiğini aktardı.

TR uzantılı alan adlarının kayıt ve devri için çeşitli zorunlulukların olduğunu belirten Cüneyt Yağız, şu uyarılarda bulundu: "TR alan adı kayıtları oldukça hassas süreçler. Alan adları kayıt için uygun görünüyor olsalar dahi, kayıt edilebilirlikleri marka tescili ya da faaliyet belgesi gibi kayıt edilmek istenen alan adı ile tam uyumlu belge ibrazları gerekiyor. Üstelik bu evrakların tesliminde de uyulması gereken zaman kısıtları mevcut. Sürecin herhangi bir yerinde yaşanan gecikme ya da uyumsuzluk, alan adını kaydetmenizi imkansız kılabilir."

Ağustos 2020 itibariyle com.tr için evrak zorunluluğu sona eriyor

'.tr ağ bilgi sisteminin' (TRABİS) tam olarak faaliyete geçeceği Ağustos 2020 itibariyle com.tr uzantılı alan adlarında evrak gerekliliğinin tamamen son bulmasının planlandığını belirten Cüneyt Yağız, mevcut evrak zorunlulukları gereği yaklaşık 350 bin adet ile sınırlı kalan kayıtlı com.tr alan adının 2020 sonu itibariyle ilk etapta iki, önümüzdeki yıl sonunda ise 3 kat büyüme ile 1.2 milyonu aşabileceği öngörüsünde bulundu.

Niobeweb'in bu evraksız kayıt sürecine de hazır olduğunu belirten Cüneyt Yağız; "Evraksız com.tr uzantılı alan adı süreci başladığında en hızlı kayıt gerçekleştiren operatör olmak için AR-GE çalışmalarımızı tamamladık. Tıpkı .com uzantılı alan adları gibi com.tr alan adlarında da 'ilk gelen alır' kuralının başlaması, kayıt operatörü seçimini daha da önemli kılacak. Kayıta müsait tüm com.tr'ler için eş zamanlı kayıt aksiyonlarını TRABIS sistemine iletebilir durumdayız. Burada milisaniyelerden bahsediyoruz. Niobeweb sadece yetkili bir kayıt operatörü değil, inovasyona en hızlı adapte olan ve AR-GE unsurlarına yatırım yapan bir teknoloji şirketiyiz." şeklinde konuştu.

"Deneyim ve destek kalitesi önemli"

2000 yılında faaliyetlerine başlayan Niobeweb'in bugüne kadar 60 bine yaklaşan bireysel ve kurumsal müşterisi için alan adı kaydı ve web sitesi barındırma servisleri sunduğunu vurgulayan Cüneyt Yağız: "Geride bıraktığımız 20 yılda 200 binden fazla alan adı kaydı gerçekleştirdik, 10 binlerce web sitesine barındırma ve güvenlik hizmeti sağladık. Yaklaşık 12 yıldır müşterilerimiz için TR uzantılı alan adlarını kaydedip, yönetiyoruz. Dün olduğu gibi bugün de alan adı kaydı ve yönetimi için bizi tercih eden 10 binlerce müşterimize ihtiyaç duydukları an kesintisiz destek hizmeti sunmaya devam ediyoruz." dedi.