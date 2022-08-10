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Çöp evde bulunan Cem Muhammet taburcu olmaya hazırlanıyor

Çöp evde bulunan Cem Muhammet taburcu olmaya hazırlanıyor
Çöp evde bulunan Cem Muhammet taburcu olmaya hazırlanıyor

Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet’in taburcu olmaya hazırlandığı bildirildi. Cem’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Artık yaşıtları gibi oyun oynuyor, gülüyor, herhangi bir desteğe ihtiyacı yok. Çok yakın bir zamanda taburcu olması planlanıyor" dedi.

Çöp evde bulunan Cem Muhammet taburcu olmaya hazırlanıyor - Tıkla İzle

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 16 gündür tedavisine devam edilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti. Hastane çıkışında Cem Muhammet'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “İki gündür Muhammet'i neşeli görüyorum. Bu çok mutlu ediyor bizi. Doktorlarımızdan aldığımız son bilgilerde de vücutsal olarak bir sıkıntısı yok. Her gün istediğimiz kiloları kazanıyoruz. Şu etapta sadece psikiyatri tedavi ön planda gözüküyor” dedi.

“Taburcu olması planlanıyor”

Cem Muhammet'in taburcu olmasının planlandığını belirten Özkan, “Hocalarımız ne zaman uygun görürlerse, yakın taburculuğu. Aile Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve doktorlarımızla ortak bir karar verip, taburculuğuna yavaş yavaş karar verecekmişiz gibi duruyor. Çok yakın bir zamanda taburcu olması planlanıyor. Bundan sonraki süreçte çocuk doktorlarımız ve psikiyatristlerimiz takibini sağlayacak” diye konuştu.

“Bir sonraki öğünü dört gözle bekliyor”

Özkan, Cem'in iştahının oldukça yerinde olduğunu da ifade ederek, “Artık yaşıtları gibi oyun oynuyor, gülüyor, herhangi bir desteğe ihtiyacı yok. Çok iştahlı zaten. Bütün gün bir sonraki öğünü dört gözle bekliyor. Gelen her şeyin hepsini yiyor. Acaba gideceği yerde huzursuz olur mu diye düşünüyoruz ama sonuç olarak bir yerden başlanılacak. Bundan sonraki süreçte onun gittiği yerlerde güven dolu, mutlu ve huzurlu olmasını diliyoruz” dedi.

“Bütün gün puzzle yapıyor”

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de, Cem Muhammet'in hedef kilosuna ulaştığını aktararak, “Bundan sonra ayakta kontrollere gelecek. Özellikle haftada birkaç gün olmak üzere psikiyatri kontrollerine gelecek. Şu anda hedef kilosuna ulaşmış durumda, bütün gün puzzle yapıyor ve keyfi yerinde” ifadelerini kullandı.

Suat Metin - Ahmet Serdar Eser
 

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