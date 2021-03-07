Çöplük, lavanta bahçesine dönüştü

Tokat Belediyesi tarafından Yeşilırmak kenarında 102 dönümlük arazi üzerinde bulunan vahşi çöplük alanın doğaya kazandırıldı. 36 yıl boyunca çöp dökülmesi sonucu oluşan çöp dağlarından bölge arındırıldı.

Eski vahşi çöplük alanı temizlenerek şehre yeni bir yeşil alan kazandırılması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. 102 dönümlük alana 25 bin lavanta dikilerek, lavanta bahçesine dönüştürüldü.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, uzun yıllar boyunca vahşi çöp depolaması yapılan alanın lavanta bahçesi haline dönüşmeye başladığını söyledi. Çevreci bir belediye olarak eski çöplük alanını rehabilite ettiklerini belirten Başkan Eroğlu, “Eski çöp alanı dediğimiz bölge rehabilite edildikten sonra çevreye zarar vermeyecek bir hale geldi. Üzerine bir toprak katmanı koyulmak suretiyle bir bahçe haline getirildi. Sonrasında ise biz burayı ne yapalım diye düşündük ve hemen aklımıza buraya güzel bir lavanta bahçesi yapalım kanaatine vardık. Yaklaşık bir seneye yakın bir zaman önce lavantaları dikmeye başladık. Ve toplamda 25 bin lavantayı diktik. Tabii lavanta 3 yılda ancak böyle tam manasıyla bir çiçek, bitki haline bürünebiliyor. Bir yıla yakın zamandır da artık boyları çıkmaya ve yavaş yavaş da o morumsu lavanta renklerine de bürünmeye başladı. Çok kısa bir süre içerisinde de artık lavanta bahçemiz insanların da ziyaret edileceği hale gelecek” dedi.

Çöp kokularının yerine lavanta kokusu yayılacak

Başkan Eroğlu, çöp alanını bir lavanta bahçesi haline getirdiklerini belirterek, “Bununla şunu planlıyoruz. Bir defa bir görsellik oluşturalım. İnsanlar orayı ziyaret etsin. Dışarıdan gelen misafirlerimiz 102 dönümlük o arazide ucu bucağı gözükmeyen olabildiğince çok böyle lavanta bahçeleri içerisinde dolaşabilsin. İkincisi güzel kokular yayılsın. Eskiden işte çöp kokuları yayılan o bölge artık böyle lavanta kokularına yayıldığı güzel bir bölge haline gelsin. Tabii üçüncüsü malum lavanta hem ilaç sanayinde hem yağ sanayinde kullanılabilen bir bitki. Ve biz de yaklaşık 150 kilo gibi bir bitki toplamayı arzu ediyoruz. Bununda yılda getirisi de 200 bin lira civarında. Yani 200 bin liraya yakın da bir getirisi olacak. Belediyemize küçük bir nebze de olsa bir katkı sağlamış olacağız. İnşallah hep birlikte artık içerisinde resimler çekeriz. Beraber o güzel lavanta bahçesinde hep birlikte hep beraberce hissederiz. Lavanta bahçemize de bütün herkesi de davet ediyorum” diye konuştu.

Nurhan İçmez

