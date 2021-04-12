Çöpten buldukları kelepçeyle birbirini bağlayıp polisten yardım istediler

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mikail Elitaş (26) ile Kazım Elitaş (14) kardeşler, çöpten buldukları çelik kelepçeyi, şaka maksadıyla birbirinin kollarına bağladı. Daha sonra kelepçenin anahtarının bulunmadığını hatırlayan gençler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Elitaş kardeşlerin, güvenlik güçlerinden firar ettiği ihtimalini de göz önünde bulundurarak GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgulaması gerçekleştirdi. Suç kayıtları veya aranmaları bulunmayan Elitaş kardeşler, polis ekiplerinin kelepçeyi kendi anahtarlarıyla açmasıyla rahat bir nefes aldı. Yaşanan trajikomik anlar, kameralar tarafından görüntülendi.

Berktuğ Öncü - Ercan Vardar