Coronavırus ile mücadelede devletin emrindeyiz

İlk kez 2019'un Aralık ayında Çin'in Wuhan şehrinde görülen ve “Covid - 19'' olarak adlandırılan; dünyanın tamamına yayılarak ölümlere sebep olan Coronavirus, tüm dünyada hızla yayılmaya devam ederken, ülkemizde de ilk vaka haberleri 11 Mart itibariyle gelmeye başladı. Çin, italya ve İran'ı yoğun bir şekilde etkileyen salgın, bu ülkelerin yanı sıra pek çok Avrupa ülkesi ile Uzakdoğu ülkesinde de etkisini hissettirmeye devam ediyor.

Virüs milyonlarca insanı tedirgin etmeye devam ederken, ülkeler ve uluslararası kuruluşlar da salgını önlemek ve etkilerini azaltmak için son hız çalışmaya devam ediyor. Tüm dünyada alınan tedbirlere rağmen yayılmaya devam eden coronavirus, yüzbinlerce kişiye bulaşmış ve binlerce can almış durumda.

Devlet ve akademik dünya birlikte hareket etmeli

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarını takdirle karşılarken, üniversitelerinin, tüm akademik ve idari birimlerinin coronavirus ile mücadelede devletlerinin yanında olduğunu dile getirdi.

Ülkemizin geçtiği bu zor günlerde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini dile getiren Uysal, “Bu necip milletimizin sağlığı için, bu şanlı devletin gücü için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bizler devletimizin gücüne inanıyor ve başta Cumhurbaşkanımız Sayın R. Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililerin ve özellikle ilk günden beri muhteşem bir özveriyle krizi mükemmel şekilde yöneten bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın emrindeyiz'' diyerek Coronavirus'le mücadelede devlet ile akademik dünyanın birlikte hareket etmesinin önemini belirtti.





