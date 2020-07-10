Çorum'da kaçak içki operasyonu

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından merkez ilçeye bağlı Eskiköy Kışlacık mahallesinde kaçak/sahte alkollü içki imal edildiğini tespit ettiler. Adli makamlardan alınan arama kararı ile şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucunda bin 300 litre fermente içki (şarap), 15 litre distile içki (rakı), 40 kg anason ile distilasyon sistemi ele geçirildi.

Kaçak/sahte alkollü içkilere el koyan jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Bülent Özkaleli

