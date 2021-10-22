Çorum'da korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 19. Sokakta üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler apartmanın yan tarafında bulunan yan binaya sıçradı. Binalardan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatte süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alırken, yangın nedeni ile sinir krizi geçiren bir kişi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.