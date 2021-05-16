Çorum'da silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, Kale Mahallesi Harmanlar 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grubun karıştığı silahlı kavgada T.K., göğüs bölgesine isabet eden kurşunla, bir kişide ayağından vurularak yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, bekçi ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan yaralama olayına karışan bir kişi gözaltına alınırken olay yerinde ve şahsın üzerinde de 2 adet tabanca elde edildi. Diğer şüpheli yada şüphelilerin olay yerinden kaçarken kullandıkları otomobil ise bir otoparkta terkedilmiş halde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tugay Göktürk