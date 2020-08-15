Çorum'da zincirleme kaza:2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası alınamayan seyir halindeki bir Tır, Toptancılar sitesi kavşağında önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobilde önündeki yolcu otobüsüne çarptı. Kaza'da biri çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kaza nedeniyle Çorum-Ankara karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada, araçların yoldan çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tugay Göktürk