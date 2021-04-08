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Çorum'daki ‘kuş cenneti'nde korkutan yangın

Çorum'daki ‘kuş cenneti'nde korkutan yangın
Çorum'daki ‘kuş cenneti'nde korkutan yangın

Türkiye’nin en önemli doğal kuş cennetleri arasında yer alan ‘Gölünyazı’da bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Ulaşımın zor olduğu alana yaya olarak ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Çorum'daki ‘kuş cenneti’nde korkutan yangın - Tıkla İzle

Öğlen saatlerinde Kırkdilim mevkisinde yer alan ve göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapan Gölünyazı Kuş Cenneti'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sazlık alanda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, alana yayıldı. Bölgedeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yolun olmadığı bölgeye yaya olarak ulaşan itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarına başladı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

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