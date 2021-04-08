Çorum'daki ‘kuş cenneti'nde korkutan yangın

Öğlen saatlerinde Kırkdilim mevkisinde yer alan ve göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapan Gölünyazı Kuş Cenneti'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sazlık alanda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, alana yayıldı. Bölgedeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yolun olmadığı bölgeye yaya olarak ulaşan itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarına başladı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.