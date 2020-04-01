Covid-19 balık satışlarını da vurdu

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle önlemler arttırılmaya devam ediyor. Sağlığın yanı sıra ekonomik olarak da büyük bir sarsıntıya neden olan virüs nedeniyle birçok işyeri kepenk kapattı.

Çanakkale Balık Halinde uzun yıllardır balıkçılık yapan Volkan Kaşıkçı korona virüsün balık satışlarını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, “Balık satışlarında illaki bir düşüş var. İnsanlar dışarı çıkmıyor ve hükümetin ‘evde kal' çağrısına uyuyor. Satışlarda düşüş olmasına rağmen yine de insanlar balık tüketmeye devam ediyor. Tezgahlarda çeşitlilik bol ancak fiyatlar biraz yüksek. Çok fazla kayık avlanmayı bıraktı. Birçok insanın bir arada olmaması için” dedi.

Tezgahlarda bolluk yaşanmasına rağmen, virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmak istemeyen vatandaşlar şu sıralar balığa pek fazla ilgi göstermiyor.

Son bir haftalık balık satış fiyatları ise şöyle; mırmırın kilosu 35 TL, istavritin kilosu 30 TL, zargananın kilosu 30 TL, levreğin kilosu 50 TL, çupranın kilosu 50 TL, sardalyanın kilosu 15 TL, hamsi 35 TL, mezgit 50 TL ve gümüş ise kilosu 20 TL.

Utku Yaşar Cüce

