Covid-19 ciltten de belirti veriyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Metin Oğuz

CEVAP: Covid-19'a diğer viral hastalık gibi cilt bulguları da eşlik etmektedir. Vakaların yüzde 20'sinde ürtiker, yüzde 20'sinde ise bizim soğuk aylarda gördüğümüz el ve ayaklarda morarma kaşıntı yanma gibi şikâyetler görülebiliyor. Bunlara antihistaminikler ve kortizonlu kremler veriyoruz. El ayak sendromunda küçük doz aspirin de ekleniyor. Covid-19'da cilt tutulumu ve lezyonlar önemli bir problem olmuyor, yalnızca Covid-19 düşünmek için bizi uyarıyor. Hastalığı atlatmışsınız, çok geçmiş olsun. Yalnızca nemlendirici krem kullanmanız yeterli.

KAŞINTININ SEBEBİ KURULUK

SORU: Vücudumda yalnız sağ kolumda (bilekle dirsek arasında) ara sıra yırtacak şekilde kaşıntı var. Takriben bir buçuk aydır bu derdi çekiyorum. Dışarı çıkamadığım için hastaneye gidemiyorum. Ne yapabilirim? (Şerif Karataş)

Dermatoloji Uzmanı Dr. Metin Oğuz

CEVAP: Görmeden tedavi öneremeyiz ama kışın kuruluktan dolayı meydana gelen kaşıntılara benziyor. Sık sık nemlendirici krem sürün; elinizde varsa kaşıntı haplarından kullanın. Yine de geçmezse muayeneye gidin.

GÖZÜNÜZDEKİ BEYAZ NOKTA KERATİTE BENZİYOR

SORU: Gözümün iris bölgesinde bir süredir nokta şeklinde beyaz bir leke var. Şimdi de gözüm batmaya ve yaşarmaya başladı. Endişeleniyorum. Böyle bir şey niçin olur? (Bedriye Karagöz)

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hanefi Çakır

CEVAP: Keratit dediğimiz kornea enfeksiyonu olabilir. Mutlaka poliklinikte muayene olmanızı tavsiye ederim. Ancak gelmeniz mümkün değilse doktora başvurana kadar günde beş defa Vigamox damla kullanabilirsiniz. Daha da ideali mutlaka muayene olmanızdır. İsterseniz polikliniğe başvurabilirsiniz.

KALÇA AĞRISININ SEBEBİ BAZEN EKLEMLERDİR

SORU: Merhaba benim sol kalçamda yaklaşık sekiz aydır ağrım var. Aşağıya doğru hafif uyuşma oluyor. Bununla alakalı doktora gittim. Önce film sonra MR çekildi. Bel fıtığı yok. Eklemde de bir problem olmadığı söylendi. Ağrı kesici ve kremleri verdiler ama ağrılarım artarak devam ediyor bununla alakalı ne yapmam gerekir?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Parmaksızoğlu

CEVAP: Kalça ağrıları kalçanın önünde, kasıkta veya arkada olabilir. Kalçanın arkasında olan ağrılar belden yansıyan ağrılar olabildiği gibi, leğen kemiğinin arkasındaki eklemlerinden de kaynaklanır. Kalçanın önünde ve kasıkta olan ağrılar kalça ekleminden kaynaklanır. Doğru tedavi için ayrıntılı muayene ve ileri tetkik yaparak ağrının kaynaklandığı yeri tespit etmek ve ona göre etkili tedavi uygulamak gerekir.

PARMAĞINIZ TAKILIYORSA TENDON SIKIŞMASI OLABİLİR

SORU: Hocam 56 yaşındayım sağ elim işaret parmağı kendi kendine hareket ediyor. Bu bir hastalık mı yoksa geçici bir durum mu diye merak ediyorum. Rahatsız etmiyor fakat elim hareketsiz kalınca onun tık tık atmasını merak ediyorum.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Parmaksızoğlu

CEVAP: Parmağınız takılma şeklinde atıyorsa tendon sıkışması (tetik parmak) olabilir ve muayenedeki derecesine göre tedavi planlanmalıdır. Değilse nörolojik yönden inceleme yapılması gerekebilir.

Türkiye Gazetesi