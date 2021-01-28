Covid-19 hastası 79 gün sonra taburcu oldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde öksürük ve nefes darlığı nedeniyle hastaneye başvuran 64 yaşındaki hasta M.B.'ye korona virüs (Covid-19) teşhisi konuldu.

Birecik Devlet Hastanesi Covid-19 servisinde tedavi altına alınan yaşlı adam dahiliye doktorları ve servis hemşirelerinin takipleri ile 79 gün sonra iyileşerek taburcu oldu.

Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mürsel Koçer, taburcu olan yaşlı hasta ile ilgili açıklamasında, “Hastanemize Covid-19 pozitif olarak gelen hastamızın takiplerini yaptık. Dahiliye uzman doktorlarımızın kontrollerinde servis ve 30 gün yoğun bakımda solunum cihazına bağlı kalarak hemşire ve sağlık çalışanlarımızın takipleri ile hastamızın tedavisini gerçekleştirdik. Durumu iyileşen Mustafa amcamızı 79 gün sonra taburcu ederek evine uğurladık” ifadelerini kullandı.

Sağlığına kavuşarak taburcu olan M.B. tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.