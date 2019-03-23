Cumhur ittifakı Ankara Mitinginde/CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ankara'da yapacakları ortak mitingede binlerce vatandaş alanı doldurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın miting alanındaki halkı selamlamasından sonra kürsüye Cumhur ittifakı Ankara adayı Mehmet Özhaseki çıktı.

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'la ilgili gündemde yer alan sahte senet konusuna değinen Mehmet Özhaseki, "600 bin dolar o işten alacak senin ne maharetin var. Ne işi bu 600 bin dolarlık iş? Dost doğru cevap ver. Çok kirli bir işi var burada" dedi.

Mitingde konuşan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, kısaca kendinden bahsetti. Tam 21 yıl belediye başkanlığı yaptığını ifade eden Özhaseki, altyapısı olmayan, gecekondulardan oluşan borçlu bir belediyede işe başladığını kaydetti. Göreve başlayınca bir milim altyapı eksiği bırakmadığını dile getiren Özhaseki, üstyapı, sosyal tesisler gibi çeşitli hizmetlerle gece gündüz çalıştığını söyledi. Belediye başkanlığından sonra bakanlık dönemini anımsatan Özhaseki, teröristlerin özyönetim ilan etmek istedikleri, çukurlar kazdıkları doğuda 30 bine yakın ev yaptırdığını aktardı.

"Açıkça ilan ediyorum belediyeciliği bilmiyor"

Ankara adaylığını ele alan Özhaseki, "Biz dersimize çalıştık projelerimizi hazırladık. 30 kişilik bir ekiple aylarca emek verdik. Ankaralı hemşehrilerimiz bizden neler bekliyor, 11 ana başlıkta 111 ciddi proje hazırladık. Ayrıca 25 ilçemizde gerek merkez gerekse biraz daha kenarda kalan taşra ilçelerimizde 5 bine yakın proje hazırlayarak sizlerin huzurundayız. Biz bunların hepsini yazdık altına imza attık ve sizlere dağıttık. Ben zannediyordum ki adaylar çıkacak onlar da Ankaramız için ne düşünüyorlarsa söyleyecekler projelerimiz yarışacak, insanlar bakacaklar diyecekler ki bu projeler güzel veya bu adam bunu yapar ve yapamaz diye karar verecekler.

Ben böyle bir seçim dönemi hayal ediyordum ama üzülerek söylüyorum ne yazık ki bizim gibi dersine çalışıp da projeleri hazırlayıp insanların huzurunda çıkan kimse olmadı. Biz sizlere saygı duyuyoruz, sizin tercihinize saygı duyuyoruz, ne yapmak istediğinizin de hepsini yazdık zaten. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı üç dönemdir aday, böyle bir proje ile çıktı mı? Hayır. Ve belediyeciliği de bilmiyor açıkça ilan ediyorum. Tuhaf tuhaf gülünecek işler söylüyor, güler misiniz, ağlar mısınız. Gerçekten belediyeciliği bilmiyor ve gerçekten de projesi yok" şeklinde konuştu.

"Truva Atı'nın içinde neler olduğunu herkes biliyor"

Cumhur İttifakı'nda iki partinin açıkça yer aldığını aktaran Özhaseki, karşı tarafta yer alan ittifakı herkesin anlamaya çalıştığını belirterek, "Daha doğrusu anladı da onlar anlaşılmadığını zannediyorlar. Görünürde iki parti var CHP bir de İYİ Parti. Bir de söyleyemedikleri ortak var, utandıkları ortak var, sakladıkları ortak var. Niye söylemiyorsunuz bunu? Eğer ortağı çok sevdiyseniz çıkan ilan edin. Hayır bunu da yapamıyorlar saklıyorlar zannediyorlar ki Ankara halkı anlamaz, hemşehrilerimiz bunları bilmez püskül yutturur zannediyorlar. Ama emin olun Ankaralı hemşehrilerim bunlardan çok daha akıllı. Oynanan oyunu görüyor, Truva Atı'nın içinde neler olduğunu herkes biliyor. Kandil'deki teröristlerin başkanı söylüyor, siyasi uzantıları söylüyor, onların ne kadar adamı varsa piyasada gezen onlar ifade ediyorlar. Bunların yapmış olduğu aldatma operasyonunu da kınıyoruz. Yazıklar olsun size" vurgusunu yaptı.

Sahte senet mevzusu

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'la ilgili gündemde yer alan sahte senet konusuna değinen Özhaseki, "Ömründe bir kere dürüst ol. Ayrıca 600 bin dolar o işten alacak senin ne maharetin var. Ne işi bu 600 bin dolarlık iş? Dost doğru cevap ver. Çok kirli bir işi var burada. Niye 600 bin dolar için avukatlık vekaletin yok? Bu millet vergilerle ayakta duruyor. Sen 600 bin doları üstten götürmeyi biliyorsun ama devlete vergi vermeden öyle mi? Yazıklar olsun sana" diye konuştu.

Özhaseki'nin ardından kürsüye çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankaralılara seslendi

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;

"Bugün Ankara bir başka güzel. Bugün Ankara bir başka görkemli. 31 Mart'ta yapılacak mahal idareler seçimine 8 gün kala Cumhur İttifakı olarak başkentimizin huzurundayız. Cumhur İttifakı'nın ikinci ortak mitingine milli bir heyecanla katılan her kardeşime, vatandaşıma şükranlarımı sunuyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bozkırın ortasından yükselen, bağrından cumhuriyeti çıkaran Ankara, Türkiye'nin ortak kaderi, ortak kıvancıdır. Ankara iftiharımızdır, irademizin itibar kaynağıdır. Ankara milli bekamızın stratejik beşiğidir. Seymenler kadar inançlıyız, Türkiye kadar kuvvetliyiz. Cumhur kadar haysiyetliyiz, cumhuriyet kadar haşmetliyiz. Biz Türk milletiyiz. Biz Cumhur İttifakıyız."

"Ya beka diyeceğiz, ya belaya boyun eğeceğiz"

"31 Mart seçimleri Ankara için uçurumdan önceki son çıkıştır. 31 Mart seçimleri cumhurbaşankılığı sisteminin ilk mahalli seçimidir. 8 gün sonra yalnızca belediye başkanı seçmeyeceğiz. Yalnızca belediye meclis üyesi belirlemeyeceğiz. Bunların önünde milli bekamızın, Ankara'nın tarihsel egemenlik haklarının teyidini yapacağız. İstikrarı temellendirilmiş, toplumsal huzur ve normalleşmesi sağlanmış bir Türkiye'ye geçiş yapacağız. Yerel yönetimleri sizlerin tercihiyle güvenceye kavuşturmuş olacağız. 31 Mart seçimleri yalanla doğru, sahtekarlıkla sadakat, terör sevicilerle Türkiye sevdalıları arasında yapılacak en kritik seçim olacak. Ya bela diyeceğiz, ya beka diyeceğiz."

"Ankara Türkiye'nin özetidir"

"Cumhur ittifakı milli onurun güvenidir. Buna karşılık zillet ittifakı kaostur, komplodur, kargaşadır. Ankara dün zilleti reddetti, cumhuriyetin zirvesine yükseldi. İnancım odur ki, yine başaracak yeniden bir tarih yazacaktır. Cumhur ittifakı olarak buna and içtik. Cumhur ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı sayın Mehmet Özhaseki'dir. MHP, tüm teşkilatlarıyla sayın Özhaseki'nin destekçisidir. Ankara'nın tüm ilçelerinde cumhur ittifakı adayları için elimizden geleni yaptık. Biliniz ki, Ankara Türkiye'nin özetidir, özdeğeridir. Ankara, Türkiye'nin ta kendisidir. Sayın Mehmet Özhaseki Ankara'nın güzide bir evladıdır."

Beka sorunu yok demek milli mücadeleyi unutmaktır

"Beka sorunu yok demek, milli mücadeleyi unutturmak demektir. Beka sorunu yok demek, Ankara'nın başkent olarak tarih sahnesine çıktığı sürecin kesilmesi demektir. Haç ile hilalin, iman ile küfrün, millet ile zilletin tarihi mücadelesini unutmak demektir.Tehdit açıktır. Karşımızdaki seçenek bellidir. Ya bu topraklar üzerinde yaşayan Türk milleti bir ve bütün tutulacak, ya da acıklı ve kanlı şekilde parçalanacaktır. “31 Mart beka seçimi değil, belediye seçimidir. Beka sorunumuz da yoktur” diyen gafiller bize ne söylemeye çalışıyorlar? Ne anlatacaklar? Hangi bahaneleri ileri sürecekler? “Bilmedik, düşünmedik” mi diyecekler? “Oy peşindeydik, günü kurtarmaya çalışıyorduk” mu diyecekler?"

Türk milleti bu ihaneti asla unutmaz

"Yolu karanlığa çıkan, felaketlere kılavuzluk yapan zillet ittifakı, Mehmetçiğe kurşun sıkan hainlerle, sözde Kürdistan hatırlatması yapan bölücülerle işbirliğini tarihe nasıl anlatacak? Zillet İttifakının ortakları bunun hesabını iki cihanda nasıl verecekler? Türk milleti bunu asla kabul edemez. Ankaralı kardeşim bu ihaneti yemez, yutmaz. Mezhebi, kökeni, yöresi ne olursa olsun hiçbir kardeşim buna razı olmaz."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hemen ardından Cumhurbaşkanı Receyp Tayyip Erdoğan vatandaşlara hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle;