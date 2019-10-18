Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 120 saat sonra dediklerimiz olmazsa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Güvenli hale getirdiğimiz alana 365 bin Suriyeli döndü. Güvenli bölgeye de 2 milyon kişinin dönmesini planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Söz yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika, harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 360 kilometre alan ile aralarında Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezlerinin de bulunduğu 65 yerleşim birimini kontrol altına aldık. Harekat boyunca 4 askerimiz ile 74 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit düştü. Etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı da 750'i buldu"

120 SAAT ŞARTI

120 saatlik bir sürede 13 madde uygulanmazsa 121. saat 'Barış Pınarı Harekatı' kaldığı yerden devam edecektir.